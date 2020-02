Altweiber : Leichlingen ist fest in Narrenhand

Leichlingen ist fest in Narrenhand

Prinz Matthias und Prinzessin Ann-Kathrin regieren bis Aschermittwoch das jecke Volk im Straßenkarneval.

Ein selbsternannter „heiliger Petrus von Leichlingen“ hatte am Donnerstag beim Sturm der Karnevalisten aufs Rathaus seinen ganz großen Auftritt: Mit den Tollitäten Prinz Matthias und Prinzessin Ann-Kathrin stritt er ausgiebig um den Schlüssel zur Zentrale der örtlichen Macht, entpuppte sich dabei aber alsbald als Bürgermeister Frank Steffes, der mit zweifelhaften Lateinkenntnissen seine Omnipotenz demonstrieren wollte.

Um es kurz zu machen: Gelungen ist ihm der Machterhalt damit auch in diesem Jahr nicht. Bis Aschermittwoch haben die Karnevalisten in der Blütenstadt unter dem Motto „Fastelovend en Leichlingen es himmlisch jeck“ das Regiment übernommen. Doch zunächst wehrte sich der Verwaltungschef gegen die Jecken-Revolte, hatte sich vom Bauhof eigens einen Wolkenwagen bauen lassen, in dem er mit zwei Engeln auf die Bühne im Zelt auf dem Rathausvorplatz schwebte.