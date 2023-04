Alter Stadtpark Leichlingen Neubepflanzung hat begonnen

„Alle Arten halten langen Trockenphasen gut stand und tragen daher zur Verbesserung des Mikroklimas in der Innenstadt bei“, teilt die Stadtverwaltung mit. Zukünftig stehen 14 Bäume mehr als bisher in dem Park. Abgeschlossen wird die Neugestaltung des Alten Stadtparks voraussichtlich in diesem September. Foto: Uwe Miserius