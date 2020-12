Corona-Alarm in Leichlingen : Besucherstopp im Altenheim Hasensprungmühle: 39 Bewohner positiv auf Covid-19 getestet

Leichlingen An der Hasensprungmühle wurden zudem bei zehn Mitarbeitern Coronaviren festgestellt. Die Heimleitung verhängte einen Besucherstopp. Den Bewohnern gehe es aber den Umständen entsprechend gut, heißt es. Bisher musste keiner ins Krankenhaus.

Im Rheinisch-Bergischen Kreis sind am Sonntag 119 weitere bestätigte Corona-Fälle bekannt geworden: 29 in Bergisch Gladbach, 7 in Burscheid, 1 in Kürten, 49 in Leichlingen, 3 in Odenthal, 14 in Overath, 3 in Rösrath und 13 in Wermelskirchen. Es gelten 50 weitere Personen als genesen. 661 Personen sind aktuell infiziert. Es befinden sich 2022 Menschen in Quarantäne, das sind 317 weniger als am Vortag. Über die Zahl der stationären Patienten gibt es keine Angaben. Die 7-Tage-Inzidenz liegt laut Landeszentrum für Gesundheit NRW bei 164,5. Insgesamt gibt es 4232 Corona-Fälle im Kreis: Bergisch Gladbach (1813), Burscheid (314), Kürten (185), Leichlingen (504), Odenthal (149), Overath (436), Rösrath (359) und Wermelskirchen (472). 35 Menschen starben: Bergisch Gladbach (24), Burscheid (1), Leichlingen (2), Odenthal (1), Overath (4), Wermelskirchen (3).