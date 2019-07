Baustelleneinrichtung läuft : Alte Wupperbrücke – die Abbrucharbeiten starten

Leichlingen/Solingen Abbruchstimmung an der alten Wupperbrücke an der Leichlinger Straße zwischen Haasenmühle und Nesselrath. Bis Ende August, heißt es aus Solingen, soll das marode Bauwerk weichen. Die Arbeiten dazu haben jetzt begonnen.

In zweieinhalb Wochen geht es dann richtig los: Aller Voraussicht nach ab Montag, 5. August, wird das Brückenbauwerk in den Rohbauzustand versetzt: Geländer und Asphalt kommen weg, die Widerlager werden freigelegt, damit danach die eigentlichen Abbrucharbeiten erfolgen können. Damit kein Bauschutt in die Wupper fällt, wenn die Bagger anfangen, an dem maroden Bauwerk zu nagen, wird laut Angaben der Stadt Solingen unterhalb der Brücke ein Arbeitsplateau errichtet. Dorthin werden die Bauteile abgesenkt und von dort werden sie entfernt. „Diese Arbeiten starten voraussichtlich am 26. Juli und dauern bis Ende August. In dieser Zeit ist der Wasserweg für Kanuten gesperrt“, heißt es in der Pressemitteilung weiter.