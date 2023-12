Geschichte und Geschichten aus dem Höhendorf Als Witzhelden noch Butterzentrum war

Was man aber wohl weiß: Die Anfänge Witzheldens als internationales Butterzentrum lagen in einem Wirtshaus in Kuhle. „Der Gastwirt Johann Peter Fomm, der das Auskommen seiner zwölf Kinder sichern musste, hatte eine Geschäftsidee: Er kaufte von den butterproduzierenden Kleinbauern, die in der Umgebung lebten, Butter und lieferte sie dann an Endkunden aus, wobei er sich den Lieferdienst natürlich bezahlen ließ“, ist in den städtischen Unterlagen nachzulesen. Durch seine große Kinderschar, die die Lieferdienste übernehmen konnten, hielten sich die Kosten für diesen ersten Witzheldener Buttergroßhandel in Grenzen. Neben dem Betrieb des Gasthauses lohnte sich der Handel mit dem Streichfett offensichtlich.