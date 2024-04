Vortrag des Geschichtsvereins Als es noch Kinos gab in Leichlingen gab

Wer heute „Kino“ und „Leichlingen“ in die Suchmaschinen des World Wide Web eingibt, landet schnell beim Kino im Stadtpark, das das städtische Kulturbüro seit wenigen Jahren im Sommer anbietet. Oder beim Freiluftkino im Steinbruch beim Sinneswald. Ein Suchergebnis aber lässt erahnen, dass die Kinogeschichte der Blütenstadt viel weiter zurückreicht, als manch Jüngerer vermuten mag: 2020 zog der heutige Weinhandel in das alte Kino an der Mittelstraße ein.