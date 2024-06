Rückschau in Leichlingen Erinnern an den Tag, an dem die Flut kam

Das Datum 14. Juli kennt in Frankreich jedes Kind. Aus dem Geschichtsunterricht und weil der 14. Juli Nationalfeiertag ist. Denn an dem Datum im Jahr 1789 fand der Sturm auf die Bastille statt – eines der einschneidendsten Ereignisse zu Beginn der Französischen Revolution. Den 14. Juli 2021 kennt in Leichlingen vielleicht noch nicht jedes Kind. Das einschneidende Ereignis dieses Tages vor drei Jahren aber hat längst Eingang in die Geschichte der Blütenstadt gefunden. Es war der Tag, an dem die Flut kam.