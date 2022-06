Leichlingen bleibt sauber : Aktionstag „Dein Klo sagt No!“

Bis in die Kloschüssel kommen Ratten, wenn Speisereste locken. Foto: dpa Foto: dpa/Ralf Hirschberger

Rhein-Berg/Leichlingen Zum „Tag der Daseinsvorsorge“ wird die Müllentsorgung in Toiletten thematisiert. Essenreste, besonders kalte Fette, verkleben die Rohre und locken Ratten an, unterstreichen die Veranstalter. All das und mehr gehört nicht ins Klo.