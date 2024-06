385 Teilnehmer beim Stadradeln Leichlinger radeln 63.136 Kilometer fürs Klima

Der Hintergrund zum wadenmuskelstärkenden Projekt: Das Klima-Bündnis will mit der dreiwöchigen Aktion Bürger dazu animieren, radelnd „ein Zeichen für verstärkte Radverkehrsförderung zu setzen. In Teams sollen sie an 21 zusammenhängenden Tagen zwischen Mai und September möglichst viele Fahrradkilometer für ihre Kommune sammeln“, erinnert die Stadt. So sollen Bürger auch fürs Radfahren im Alltag sensibilisiert werden und die Themen Fahrradnutzung und Radverkehrsplanung stärker in den kommunalen Parlamenten in den Fokus rücken.