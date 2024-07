Abfallverband initiiert Aktion in Leichlingen Im Tauschrausch auf dem Wertstoffhof

Den Tauschrausch hat der „Zero Waste Club“ des Bergischen Abfallwirtschaftsverbandes (BAV) schon in einigen Städten in seinem Sprengel getestet. Mit Erfolg, sagt der BAV. Jetzt soll das Angebot auch in der Blütenstadt Fans gewinnen. „Auf vielen BAV-Wertstoffhöfen können noch gut erhaltene und brauchbare Gegenstände abgegeben werden, die manch einer einfach selber nicht mehr benötigt“, erläutert der BAV. Andere Leute aber vielleicht aber doch. „Auch auf dem kommunalen Wertstoffhof in Leichlingen kann abgegeben werden, was das Zeug hält. Angenommen wird alles, was man ruhigen Gewissens an den besten Freund oder die beste Freundin abgeben würde, ausgenommen Kleidung und Schuhe“, erläutert das Unternehmen die Spielregeln.