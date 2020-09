Bürgermonitor : Ärger um Knöllchen am Hallenbad

Leichlingen Die Parkscheibenpflicht am Blütenbad war wegen Corona aufgehoben. Dass sie wieder gelte, sei nicht kommuniziert worden, moniert eine Leichlingerin. Sie hatte kürzlich den Strafzettel am Auto.

Was war geschehen? Zu „Corona-Zeiten“ mussten die Besucher auf dem Parkplatz am Leichlinger Schwimmbad keine Parkscheibe ins Auto legen und brauchten auch keine Bestätigung der Badmitarbeiter, dass sie tatsächlich zum Schwimmen im Bad waren. „Seitdem habe ich – bei mehrfacher wöchentlicher Nutzung des Bades – keine Parkscheibe beziehungsweise Bestätigung mehr als erforderlich angesehen“, sagt Jakob. „Ich – und mit Sicherheit auch andere Besucher des Bades – habe von einer Rücknahme dieser Regelung gar nichts erfahren. Weder in der Tagespresse noch als Aushang an der Kasse des Schwimmbades wurde die Änderung angekündigt“, merkt die Leichlingerin verärgert an. Die überraschende Verteilung von „Knöllchen“ sei in ihren Augen daher eine reine Abzocke der Stadt. Ein Hinweis auf die geänderte Regelung hätte in ihren Augen gereicht.