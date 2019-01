Landwirte verzweifeln: Ärger wegen freilaufender Hunde

Leichlingen Auf dem Hülserhof hetzen unangeleinte Hunde Hühner und Enten. Nun gab’s einen Ortstermin mit dem Bürgermeister.

Um es vorweg zu nehmen: 95 Prozent der örtlichen Hundebesitzer sind rücksichtsvolle Tierhalter, die ihre Vierbeiner im Griff haben und sich an den entsprechenden Stellen an Leinengebote halten. Die übrigen fünf Prozent aber sorgen dafür, dass sich Michaela und Michael Krömer vom Hülserhof am Mittwochvormittag mit Bürgermeister Frank Steffes und Landwirt Bernd Sesterhenn an die Öffentlichkeit wenden mussten. „Ich weiß langsam wirklich nicht mehr weiter“, sagte Michael Krömer. „Die freilaufenden Hunde rennen bis auf unseren Hof, hetzen unsere Hühner und Enten“, erzählte er beim Ortstermin.