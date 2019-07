Vorteil für Mitarbeiter : Ärger über Vorkaufsrecht bei der WGL

Dirk Thaleiser wollte eine Wohnung von der Stadttochter kaufen. Doch diese kam erst gar nicht auf den Markt.

Die Lage am Wohnungsmarkt ist angespannt, auch in Leverkusen. Mieten und Kaufpreise steigen stetig an, Interessenten müssen sich oft gegen viele Konkurrenten durchsetzen. Die WGL, die Wohnungsgesellschaft Leverkusen, macht es diesen Kaufinteressenten auch nicht unbedingt leichter, wie Dirk Thaleiser jetzt festgestellt hat.

Stattdessen hörte er durch Zufall, dass die Wohnung bereits verkauft worden war – und zwar an eine Mitarbeiterin der WGL. „Also habe ich bei der WGL angerufen und gefragt, was da los ist.“ Die Antwort: Eine Mitarbeiterin der WGL habe die Wohnung gekauft. Bezahlt habe sie dafür allerdings nicht den Preis, der eventuell beim Höchstgebotsverfahren erzielt worden wäre.

„Ich finde, dass ist zumindest moralisch höchst fragwürdig“, sagt Thaleiser. Leverkusen sei hoch verschuldet und verzichte so auf Mehreinnahmen. „Je nachdem, bei wie vielen Wohnungen das bereits so gemacht wurde, summiert sich das doch“, sagt Thaleiser. Das gehe zu Lasten der Stadt, und damit auch der Bürger. „Von dem Geld könnte man auch Spielplätze oder Kindergärten besser ausrüsten.“ Vor allem möchte er wissen, warum der WGL-Aufsichtsrat überhaupt diesen Beschluss gefasst hat? Und um wie viel Geld es sich handelt.

Dass die Stadttochter WGL damit Geld verliert, stimme zwar. „Aber das ist ja fiktiv, denn man weiß ja gar nicht, ob das Höchstgebot höher als der Verkehrswert wäre.“ Im übrigen sei es normal, dass Mitarbeiter in ihren Unternehmen Rabatte erhalten. „Das gibt es in allen Branchen, bei Autoherstellern, Brauereien und überall sonst.“ Genaue Zahlen, wie viele Wohnungen die WGL an Mitarbeiter verkauft hat, konnte Heimann nicht nennen, aber es seien sehr wenige. „Ich glaube, dass es je eine Wohnung in den Jahren 2018 und 2019 war.“