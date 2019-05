Bürgermonitor : Ärger um zerstörte Brücken auf Wanderwegen

Steine statt Brücke dienen als Querungshilfe am Welterbsach. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leichlingen Bürger sind unzufrieden mit der Lösung „Steine statt Brücke“ als Querungshilfe über den Weltersbach.

Unser Bürgermonitor zum Thema Brücke über den Weltersbach ist auf große Resonanz gestoßen. So haben uns Leser daraufhin gewiesen, dass auch zwei Fußgängerbrücken im Schmerbachtal durch das Unwetter im vergangenen Jahr zerstört wurden. „Der Bach ist auch für Wanderer ohne festes Schuhwerk oder Familien mit Kinderwagen nur sehr schwer zu überwinden“, schreibt Joachim Vogel. „Waldwege werden nicht nur von Joggern, sondern auch von Menschen und Familien benutzt, die Erholung suchen.“ Alle Wanderwege seien vom Sauerländischen Gebirgsverein ausgeschildert.

In unserem Bürgermonitor berichteten wir von einer Brücke über den Weltersbach, etwa einen Kilometer von der Hasensprungmühle in Richtung Altenzentrum am Weltersbach entfernt. Die Holzbrücke wurde von den Fluten weggerissen. Es stellte sich heraus, dass eine Reparatur unmöglich war, und so wurden die Überreste weggebracht.

Wanderer und Jogger fragen sich seitdem, ob und wann dort eine neue Brücke errichtet wird. Die Lösung, große Steine in den Bach als Querungshilfe zu legen, empfinden viele als nicht ausreichend.

Sabine Kloesgen merkt zu dem Thema an, dass es eben nicht nur um Jogger geht, die „die geringsten Probleme haben, da sie motorisch in der Regel fit sind und kein Gleichgewichtsproblem haben beim Überqueren der Bäche mit Hilfe von Steinen“. Aber gerade ältere Spaziergänger stünden oft hilflos vor dem Bach und trauen sich nicht, ihn über die Steine zu überqueren. Dies sei schade, da man deshalb nicht mehr im Wald spazieren gehen könne. Und da es nicht nur um eine Brücke, sondern mehrere im engsten Umfeld gehe, könne man die schönen Wanderwege rund um Schmer- und Weltersbach nur noch sehr eingeschränkt bewandern, merkt Kloesgen an und schlägt vor: Vielleicht könnten ja Stadt und Klinik Rodelbirken aus gemeinsamen Interesse einen Konsens zur Lösung finden.

Dem schließt sich auch Erika Trage an. „Ohne feste Wanderschuhe und Stöcke ist es gerade älteren Menschen kaum möglich, über die Trittsteine den Schmerbach zu überqueren.“ Zumal es auch schon vorgekommen sei, dass die Steine von Unbekannten an tiefere Stellen geschafft wurden. „Wir waren früher auch öfter in der Eifel unterwegs, und da waren die Querungen einfacher als hier.“ Sie hofft, dass sich Stadt und Klinik Roderbirken noch einigen, wie man die Brücken wieder aufbauen kann.

Verantwortlich für die Brücken ist die Klinik Roderbirken, auf deren Gelände sich die Wanderwege befinden. In unserem Bürgermonitor hatte sich Verwaltungsdirektor Hansjörg Hüllbüsch geäußert. Da die Wege sich in einem Naturschutzgebiet befinden, würden dort ganz andere Anforderungen und Auflagen der Naturschutzbehörden gelten als bei Bauwerken außerhalb von Schutzgebieten. Deshalb wäre der Wiederaufbau auch entsprechend teurer.