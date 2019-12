Mehr Kontrollen in 2020 : Ärger mit manipulierten Motorrädern

Mehr Kontrollen in 2020

Leichlingen Im kommenden Jahr wird die Stadt gemeinsam mit Polizei, TÜV und Straßenverkehrsbehörden dagegen vorgehen.

Es scheint eher immer schlimmer zu werden statt besser: Die Klagen über Motorradlärm im Stadtgebiet haben in der zweiten Jahreshälfte 2019 noch einmal zugenommen. Das berichtet Franz Jung, städtischer Beauftragter gegen Motorradlärm. Beschwerden erhielt er unter anderem von Anwohnern in Orth und Wolfstall, aber auch vom Neubaugebiet an der Burscheider Straße und anderswo.