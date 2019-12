„Weihnachtsmärktle“ : Pilgerheim Weltersbach in Weihnachtsstimmung

Leichlingen Am Samstag vor dem zweiten Advent veranstaltete das Diakoniewerk Pilgerheim Weltersbach bereits den 14. Weltersbacher Weihnachtsmarkt, das „Weihnachtsmärktle“. Nachdem das im vorherigen Jahr wegen der Folgen des starken Regens im Juni buchstäblich ins Wasser hatte fallen müssen, fand der Markt nun in frisch renovierten Räumlichkeiten und auf dem Dorfplatz statt.

„Da war ich enttäuscht“, gestand Jutta Reuch über den Ausfall der Veranstaltung im vergangenen Jahr. Die 61-Jährige bot am Samstag unter anderem selbst gemachte Ketten aus echten Steinen und Silber und mit künstlerisch verzierte Notizbücher an. „Es macht Spaß etwas zu kreieren“, betonte die ehemalige Taxifahrerin die Leidenschaft an ihrem Tun. Sie sei schon von Anfang an dabei, die Co-Händler seien mittlerweile fast zur Familie geworden. Auch Britta Adrion (59), die seit 1997 Teddybären herstellt und fast genauso lange mit ihren Kreationen auf Messen und Basaren aktiv ist, lobte die Atmosphäre und das gute Verhältnis zu den anderen Ausstellern.