Umstrittene Sanierung : ADFC kritisiert Pläne für Moltkestraße

Leichlingen Vor der Sitzung des Verkehrsausschusses am heutigen Donnerstag, 9. Mai, hat sich der ADFC zu den Sanierungsplänen der Stadt für die Moltkestraße geäußert. In einer Pressemitteilung kritisiert der ADFC diese scharf.

Der zunehmende Anteil des Radverkehrs erfordert einen Ausbau der Fahrradinfrastruktur auch in Leichlingen. Die Trennung der Wege, der Schutz der Radfahrer vor schnellem Kraftverkehr und der Schutz der Fußgänger vor schnellen Radfahrern sollte dabei im Vordergrund stehen, heißt es in dem Schreiben des ADFC.

Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in Kiosk

Reusrather Straße : Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in Kiosk

Uferstraße in Leichlingen

Uferstraße in Leichlingen : Grünes Licht für neue Wohnungen

In Witzhelden zaubern jetzt kleine Gourmets in der Küche

Koch-AG der Grundschule : In Witzhelden zaubern jetzt kleine Gourmets in der Küche

Bedenklich sei auch die Begründung der Stadt, warum statt des geplanten Abzweigens eines zwei Meter breiten Parkplatzstreifens für Anwohnerparkplätze kein Radfahrstreifen möglich sein soll und Parkverbote in Leichlingen nicht durchgesetzt werden können. „Ein Verzicht auf die Ansprüche des ruhenden Kfz-Verkehrs der Anwohner für die Ausweisung von Radfahrstreifen würde bedeuten, dass diese wegen des herrschenden Parkdrucks zugeparkt werden und sich die Sicherheit für den Radverkehr so ins Negative wendet“, schreibt die Verwaltung in ihrer Vorlage. Aufgrund der Bedeutung als Hauptverkehrsweg kann auch, laut Auskunft der Verwaltung, auf der Moltkestraße die zulässige Geschwindigkeit nicht auf 30 Stundenkilometer herabgesetzt werden.