Städtisches Gymnasium : Schulteams beim EVL-Lauf ganz vorn dabei

14 Mannschaften des städtischen Gymnasiums Leichlingen waren beim EVL-Halbmarathon 2022 am Start. Foto: Gymnasium Leichlingen

Leichlingen In einer Altersklasse holten die Gymnasiasten Gold, Silber und Bronze, acht Pokale insgesamt. Auch die drittschnellste Schülerin des gesamten Laufs kommt aus Leichlingen.

59 Schüler des städtischen Gymnasiums (SGL) haben beim 20. EVL-Halbmarathon am Sonntag ihre läuferischen Fähigkeiten unter Beweis gestellt. Für die Schule starteten insgesamt 14 Mannschaften und drei Einzelläuferinnen, die sich mit guten Platzierungen belohnten: Insgesamt brachten sie nach dem Lauf acht Pokale mit in die Blütenstadt – drei erste, zwei zweite und drei dritte Plätze.

In der Altersklasse „männlich – unter 60 Jahre“ machten die Schul-Mannschaften die Plätze zwei bis vier unter sich aus. Silber holte die Mannschaft SGL 2 mit Mario Adrian Ungurean, Lennert Böcker, Paul Schonlau und Johannes Stolze. Bronze sicherte sich Team SGL 7 mit Anton Cremer, Michel Will, Kalle Torbohm und Jakob Hübner. Der vierte Platz ging an die „Bananas“ mit Florian Roll, Luis Manke, Tey Müller und Jarno Plagge.