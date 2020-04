Aktuelle Fallzahlen : Acht neue Corona-Fälle im Kreis — acht Leichlinger genesen

Rhein-Berg Im Rheinisch-Bergischen Kreis wurden am Samstag acht weitere bestätigte Corona-Fälle bekannt. Außerdem ist das erste Pflegeheim im Kreis von einer Corona-Infektion betroffen.

17 Menschen, die am Coronavirus erkrankt sind, befinden sich derzeit in Krankenhäusern im Kreisgebiet in stationärer Behandlung. Der Kreis weist darauf hin, dass Patienten, die in einem hiesigen Krankenhaus stationär sind, nicht unbedingt alle aus dem Rheinisch-Bergischen Kreis stammen und umgekehrt auch Rhein-Berger in Kliniken im Umland sein können. Daher geben die Zahlen kein genaues Abbild über stationär behandelte Personen ab, die im Kreis wohnen.