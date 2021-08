An die Helfer in der Leichlinger Flutkatastrophe : Acht Dankesbanner in der Blütenstadt

An die Helfer in der Leichlinger Flutkatastrophe

Diese Banner hat die Stadt in Leichlingen platziert – als Dankeschön-Geste an alle Fluthelfer. Foto: Stadt Leichlinen/Stadt Leichlingen

Leichlingen Die Stadt bedankt sich so bei allen Helfern, die während der Flutkatastrophe in der Blütenstadt mit angepackt haben oder Sach- und Geldspenden sammelten.

Weil das nicht bei jedem einzelnen persönlich geht, hat die Verwaltung an acht Bauzäunen Banner aufgehängt. Darauf zu lesen: „Danke an alle Rettungskräfte, an unsere Landwirt*innen, an alle Helferinnen und Helfer, an euch alle!“