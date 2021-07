Ade in Leichlingen : Emotionaler Abschied auf dem Schulhof

Leichlingen Die Grundschule Bennert sagt ihrer langjährigen Rektorin ade. Christa Rosenberger geht in den Ruhestand, nachdem sie 2010 die Schulleitung an der Straße Oberschmitte übernommen hatte. Die Grundschule Büscherhof bekommt derweil neue digitale Unterrichtstafeln.

Der letzte Schultag vor den Ferien war an der Grundschule Bennert auch ein tränenreicher: Auf dem Schulhof verabschiedeten die Kinder und Kollegen die langjährige Rektorin. Christa Rosenberger geht nun in den Ruhestand. 2010 hatte sie die Schulleitung an der Straße Oberschmitte von ihrer Vorgängerin Iris Lottner übernommen.

Mit den Tafeln können sich die Schüler in den Förderräumen in Einzel- und Kleingruppen digital weiterbilden. Sie bieten der sozialpädagogischen Fachkraft an der Grundschule auch vielfältigere Möglichkeiten, förderbedürftige Kinder beim Lernen und Üben zu unterstützen. Arbeitsblätter können an der digitalen Schultafel individueller zugeschnitten und gemeinsam erarbeitet werden. Die moderne Technik motiviert die Kinder zum Mitmachen. „Die digitalen Schultafeln in den Förderräumen helfen uns bei der Arbeit mit den Kindern außerordentlich“, erklärt Schuldirektorin Sandra Richter. „Wir können mit den Geräten viele Lerninhalte besser veranschaulichen und individuellere Lernangebote machen – das ist für Kinder mit Förderbedarf besonders wichtig.“