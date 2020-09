Leichlingen : 2021 gibt es keinen Blütensamstagszug

Da war Corona in NRW noch kein Thema: Kinderprinz Jannik genoss den Blütensamstagszug in diesem Jahr in vollen Zügen. Foto: Peter Thönes

Leichlingen Zehntausende Zuschauer, hunderte Zugteilnehmer: Da einen passenden Corona-Schutz auf die Beine zu stellen, das funktioniert nicht, sagt die Vereinigung Leichlinger Karneval. Und verzichtet schweren Herzens auf den närrischen Lindwurm.

Was bleibt, ist die Hoffnung, dass sich die Corona-Lage bis in die dann folgende Session beruhigt hat. Sagt auch Kirstein: „Hoffen wir, dass in der Session 2021/2022 der Karneval wieder in gewohntem Umfang gefeiert werden kann.“