Jugendliche in Leichlingen : Abenteuer-Tour: Zu Fuß die Heimat entdecken

Leichlingen-Witzhelden Kreuz und quer durch Leichlingen ging es für zwölf Kinder auf einer zweitägigen Wanderung mit dem Verein „Crew“. Das Wetter machte den Organisatoren jedoch einen kleinen Strich durch die Rechnung.

Verein Der Leichlinger Verein „Crew – Erlebnis & Freizeit“ will neue Wege in der Kinder- und Jugendarbeit gehen. Ziel ist es nach eigenen Angaben, „jungen Menschen einen Raum zur Verwirklichung ihrer Ideen, Wünsche und Träume zu bieten, die in Form von Projekten gelebt werden können“.

Die elfjährige Frieda Möbius war voll des Lobes für die Route und das am Samstag Erlebte. Sie hatte sich extra für die Wanderung ein Buch mitgenommen, mit dem sich Gräser, Sträucher und Blumen bestimmen ließen. „Ich finde die Natur schön“, betonte sie. „Sie ist schützenswert.“ Der Wald ist für Frieda mal ein Ort der Ruhe, mal ein Ort, an dem sie mit ihren Freunden ein Abenteuer erlebt: „Es gibt immer etwas zu entdecken“, bekräftigte sie.

Für Frieda wäre das Zelten die Kirsche auf der Sahne und wohl ein Tag in ihrem persönlichen Geschichtsbuch gewesen: „Wenn wir dort geschlafen hätten, dann wäre es perfekt gewesen“, bekannte die Elfjährige und berichtete, dass sie mit ihren Eltern liebend gern nicht ans Meer, sondern in die Berge fährt.

Initiatorin der „Crew“-Wanderung ist Caroline Dudda-Retzlaff. Sie führt in Leichlingen, am Rhein und im Ruhrgebiet als echte Wanderführerin Touristen durch die Lande. Auch bei den jungen Menschen kommt das mittlerweile besser an als zuvor. Spazierengehen ist voll im Trend. Wahrscheinlich, so mutmaßt sie, wurde das durch lange Corona-Tage geweckt, an denen es die Menschen mit der Familie ins Freie zog. Dementsprechend weckte unter den „Crew“-Mitgliedern niemand bei den Jugendlichen die Wanderlust. Denn die war vorher schon da. „Es hat sich herumgesprochen, dass das eine coole Sache war im letzten Jahr“, sagte Scholz.