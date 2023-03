Polizei stellt Jahresstatistik 2022 für Rhein-Berg vor 91 Verletzte bei Verkehrsunfällen in Leichlingen

Leichlingen/Rhein-Berg · Kehrtwende bei der Verkehrsunfallstatistik in der Blütenstadt: Die Zahl der Verletzten zog 2022 wieder an. Die Polizei hat auch einen weitere räumlichen Unfallschwerpunkt ausgemacht: den Einmündungsbereich der K 9 an der L 294 in Koltershäuschen.

01.03.2023, 18:01 Uhr

Die Polizei stellte die Unfallstatistik für den Rheinisch-Bergischen Kreis vor. Foto: dpa/Carsten Rehder

Der Corona-Effekt ist verpufft, die Zahl der Verkehrsunfälle im Kreis haben 2022 wieder zugenommen. 7610 Verkehrsunfälle wurden verzeichnet, in den Corona-Jahren 2020 und 2021 krachte es noch 7034 und 7298 Mal. Immerhin: Die Zahl der Verkehrstoten sank von sechs in 2021 auf vier. „Das sind immer noch vier Getötete zu viel, sodass wir weiter daran arbeiten werden, dass die Zahl langfristig gegen null geht“, betonte Landrat Stephan Santelmann bei der Vorstellung der Verkehrsstatistik. Die Zahl der Schwerverletzten im Kreis ist 2022 ebenfalls zurückgegangen – von 203 auf 188.