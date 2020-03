Online in Corona-Zeiten : 90 Leichlinger beim ersten Videotreffen

Online in Corona-Zeiten

Leichlingen Die Idee von Önder Balkaya kam über Generationen hinweg gut an. Der zweite Termin folgt nun. Über Facebook werden Themen gesammelt.

Tobias Siefen von der Awo etwa habe über aktuelle Projekte berichtet, unter anderem über den Umzug des Sozialkaufhauses Globolus aus dem Gebäude des ehemaligen Kaufparks rüber in den Anbau des Alten Rathauses. „Hierbei hat er auch erwähnt, dass mit dem Umzug sehr viel zu tun ist und weitere Hilfe benötigt wird“, ergänzt Balkaya.

Was den Initiator der Aktion besonders freut: „Es wurden beim Online-Treffen Hilfen angeboten. So wurde noch einmal deutlich, wie hilfsbereit die Menschen vor Ort sind. Ich liebe Leichlingen und bin froh, dass ich vom Ganzen ein Teil sein darf“, schließt er bewegt an.