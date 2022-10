Frontal-Crash mit Kleintransporter : 86-Jähriger stirbt nach missglücktem Rangiermanöver

Rhein-Berg Tödlicher Unfall im Rheinisch-Bergischen Kreis: Drei weitere Beteiligte wurden verletzt, für einen Odenthaler kam jede Hilfe zu spät.

Bei einem Frontalzusammenstoß seines Audi mit einem Kleintransporter in Bergisch Gladbach ist ein 86-Jähriger ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei erlitt der Fahrer (34) des Kleintransporters schwere Verletzungen. Dessen Beifahrer (44) wurde leicht verletzt, ebenso eine 32-jährige, die mit ihrem Skoda hinter dem Kleintransporter stand. Die 87-jährige Frau auf dem Beifahrersitz des Audi blieb unverletzt. Der 86-jährige Odenthaler war laut Polizei am Donnerstagnachmittag mit seinem Pkw beim Rangieren rückwärts gegen ein geparktes Auto gestoßen. Anschließend fuhr er mit überhöhter Geschwindigkeit über den Gehweg hinweg und kollidierte nach etwa 150 Metern frontal mit dem Renault-Transporter, der wiederum auf den Skoda geschoben wurde. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf rund 40.000 Euro. Die drei beteiligten Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Die Ermittlungen des zuständigen Verkehrskommissariats dauern an.