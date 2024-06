Buntes Kulturfest lockt in die Innenstadt 800 Leichlinger sorgen für Kunst und Klang

Es ist ein Sonntag im Juni. Ein Sonntag wie jeder andere. Wie jeder andere? Nicht ganz. Es ist ein Tag, so, wie er nur einmal im Jahr vorkommt. Es ist der Sonntag der Leichlinger Kunst- und Klangmeile. Und während die Wetterverhältnisse in den vergangenen Tagen durchwachsen waren, brillierte das Wetter am Sonntag. Die Folge: Die Menschen kamen zahlreich in die Leichlinger Innenstadt, um Teil des jährlichen Spektakels zu sein. Die einen wollten sich das lebendige Treiben anschauen oder anhören und schlenderten an den künstlerischen und musikalischen Ständen vorbei. Die anderen bereiteten vor. Rund 800 Leichlinger waren vorab, während und nach der Veranstaltung am Fest beteiligt. Und das enttäuschte auch in diesem Jahr nicht.