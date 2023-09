Viel Arbeit für städtische Mitarbeiter 725 Flüchtlinge leben in Leichlingen

Bürgermeister Frank Steffes wehrt sich gegen den Vorwurf, er und seine Mitarbeiter in der Stadtverwaltung würden nichts oder nur wenig bewegen. In der jüngsten Stadtratssitzung zählte er auf, was in den vergangenen Monaten und Jahren trotz Corona und Hochwasser geleistet wurde – von Sanierungen über Neubauten bis hin zu fertigen Planungen zum Beispiel von Sporthallen, Kindergärten und Katastrophenschutz.