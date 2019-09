23.000 Euro Schaden : Autofahrerin baut Unfall unter Alkoholeinfluss

Leichlingen Eine 53-Jährige hat auf der Bahnhofstraße einen Unfall mit hohem Schaden verursacht.

Am Donnerstag hat eine 53-jährige Frau aus Solingen auf der Bahnhofstraße einen Unfall verursacht. Gegen 17 Uhr war sie laut Polizei auf der Bahnhofstraße unterwegs, als sie plötzlich stark nach rechts lenkte und ungebremst in einen am Fahrbahnrand geparkten VW Golf fuhr.