Corona aktuell : 425 bestätigte Corona-Fälle im Kreis, 22 Leichlinger genesen

Leichlingen Am Montag sind zwei weitere bestätigte Corona-Fälle im Rheinisch-Bergischen Kreis bekannt geworden. Damit steigt die Gesamtzahl der im Kreis positiv auf das Coronavirus getesteten Menschen auf 425 an.

Die Verwaltung meldet überdies einen weiteren Todesfall. Es handelt sich um einen über 75-jährigen Mann aus Bergisch Gladbach. Er war bereits seit einigen Tagen in stationärer Behandlung und ist am Sonntagabend im Krankenhaus an einer Covid-19 Erkrankung verstorben.