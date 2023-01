Drogen, Handy- und Rotlicht-Verstöße 40 Polizisten kontrollieren fast 100 Autofahrer in Rhein-Berg

In fünf Fällen wurde der Rauschzustand durch den Wirkstoff THC hervorgerufen, in jeweils zwei Fällen waren es Amphetamin und Morphin. In drei Fällen wurde der Führerschein noch vor Ort eingezogen. Ein Kontrollierter besaß erst gar keine Fahrerlaubnis. Spürnase „Bope“ erschnüffelte beim Beifahrer eines Pkw Betäubungsmittel, was dem Mann eine Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz einbringt.