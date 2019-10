Städtepartnerschaft mit Henley-on-Thames feiert Jubiläum : Eine Geburtstagsausfahrt „very british“

Leichlingen Die Städtepartnerschaft mit Henley-on-Thames ist 40 Jahre alt. Der Leichlinger Henley-Club hatte für die britischen Gäste eine besondere Tour geplant.

Die Freundschaft zwischen Leichlingen und der britischen Partnerstadt Henley-on-Thames feiert in diesem Jahr ihr 40-jähriges Bestehen. Anlässlich des runden Geburtstags entführten die Blütenstädter ihre englischen Freunde am Wochenende zu einer kurzweiligen Stadtrundfahrt in Oldtimern.

Über 60 Punkte mit diversen Sehenswürdigkeiten standen bei der mehrstündigen Ausfahrt auf dem Routenplan. So fuhr der Konvoi aus rund 20 Oldtimern am Rathaus vorbei, an Schloss Eicherhof und dem Pilgerheim Weltersbach, natürlich auch an der Henley-Brücke bis zur Balker Aue. Und genau dort wirkte die eintreffende Wagenkolonne wie ein offizieller Staatsbesuch vergangener Jahrzehnte: Langsam fuhren die alten, gut gepflegten Autos mit deutschen und englischen Fähnchen an den Fenstern ein. Besucher des Obstmarktes schauten neugierig und versuchten einen Blick auf die Herrschaften zu erhaschen, die aus den vierrädrigen Schätzchen ausstiegen. Nebst schick gekleideten Herren waren das vor allem Frauen mit auffälligem Kopfschmuck.