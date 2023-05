Zuerst Hausbesetzer, dann Partei 40 Jahre grüne Politik in Leichlingen

Angefangen hat alles mit einer Hausbesetzung in der Gartenstraße. Das Fachwerkhaus, in dem Elektro Linnartz im Jahr 1981 seine Heimat hatte, sollte abgerissen werden – ein Unding, wie Roland Ohm und Mitstreiter wie Dirk Cremer damals fanden. Genutzt hat der Protest am Ende zwar nichts, das Gebäude wurde dem Erdboden gleich gemacht. Entstanden ist dadurch aber eine Arbeitsgruppe, aus der anderthalb Jahre später der Ortsverband der Grünen in Leichlingen hervorgegangen ist. Die feiern dieser Tage das runde Jubiläum.