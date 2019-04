Leichlingen : Unfall mit 30.000 Euro Schaden

Die Polizei war in Leichlingen im Einsatz. Foto: dpa/Friso Gentsch

Leichlingen Ein 57-Jähriger hat am Donnestagabend einen Unfall verursacht – und zwei demolierte Autos hinterlassen.

Am späten Donnerstagabend hat ein 57-jähriger Leichlinger mit seinem Mercedes einen Unfall verursacht. Laut Polizei war der Mann um 23.30 Uhr auf der Immigrather Straße aus Mittelheide kommend in Richtung Moltkestraße unterwegs. Aus noch ungeklärten Gründen lenkte er sein Auto auf der geraden Straße nach links und prallte auf der gegenüberliegenden Seite in einen geparkten Seat. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Seat nach hinten geschleudert und prallte dabei vor eine Grundstücksmauer und einen Audi.