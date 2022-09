Leichlingen : Händler öffnen zum Heimatshoppen länger

Am 30. September und 1. Oktober heißt es Shoppen in der Heimat. Foto: Werbering NV

Leichlingen Mit Aktionen und Rabatten in den Geschäften sollen die Kunden aus Leichlingen und der Region in die Innenstadt und in Witzhelden zum Einkaufen gelockt werden.