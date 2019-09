Zum Schulstart : 2648 Schüler bekommen eine Bio-Brotbox

Rhein-Berg Seit 13 Jahren gibt es die Aktion Bio-Brotbox im Rheinisch-Bergischen Kreis. Insgesamt wurden dabei mehr als 40.000 I-Dötzchen mit einer solchen Box ausgestattet. In diesem Jahr bekommen 2648 Schüler an 63 Schulstandorten im Kreis die gesunde Box zum Schulstart überreicht.

Eine Pizza selbst backen und mit gesunden Lebensmitteln belegen – das konnten 20 I-Dötzchen einer Klasse in Bergisch Gladbach. Gemeinsam mit ihrer Lehrerin Angelika Paulat waren sie zu Besuch in der Mühlenbäckerei Scherbarth. „Das Thema gesunde Ernährung ist von Anfang an in unseren Unterricht integriert. Zusätzlich haben wir einen Elternabend, bei dem wir nochmals erläutern, wie wichtig ausgewogene Ernährung ist“, sagt Angelika Paulat. Zusätzlich stehen jeder Klasse Obst und Gemüse zur Verfügung. Im dritten Schuljahr liegt der Fokus auf dem Thema vom Korn zum Brot. Dann steht auch ein Besuch in der Mühlenbäckerei Scherbarth in Bergisch Gladbach auf dem Stundenplan. Bäcker Andreas Scherbarth unterstützt die Bio-Brotbox im Rheinisch-Bergischen Kreis seit 16 Jahren, und damit von Beginn an.