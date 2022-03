Am 30. März im Bürgerhaus : 250 Jahre Johann Wilhelm Wilms: Erzählkonzert in Leichlingen

Der in Witzhelden geborene Komponist Johann Wilhelm Wilms (1772-1847). Foto: stadtarchiv

Leichlingen Erzählerin und Sängerin Irmelin Sloman sowie Wera Vis an der Flöte und Thomas Palm am Klavier nehmen die Zuhörer mit in die Welt und in die Zeit des Komponisten.

Vor 250 Jahren wurde der Komponist Johann Wilhelm Wilms in Witzhelden geboren. Zu dem Jubiläum veranstaltet das Kulturamt des Rheinisch-Bergischen Kreises am Mittwoch, 30. März, 19 Uhr, dem Tauftag von Wilms, ein Erzählkonzert in Leichlinger Bürgerhaus, Am Hammer 10.

Erzählerin und Sängerin Irmelin Sloman sowie Wera Vis an der Flöte und Thomas Palm am Klavier nehmen die Zuhörer mit in die Welt und in die Zeit des Komponisten. Mit einem vielfältigen Programm und einer besonderen Mischung aus Wort und Musik lässt das Erzählkonzert mit Kammermusik nicht nur Wilms, sondern auch weitere Zeitgenossen wie Franz Schubert, Johanna Kinkel oder Robert Schumann lebendig werden.

Johann Wilhelm Wilms wurde 1772 in Witzhelden geboren. Der Musiker, der ab 1791 in Amsterdam lebte und dort 1847 starb, war nicht nur ein Klaviervirtuose, talentierter Flötist und begehrter Musikpädagoge, sondern vor allem ein zu Lebzeiten sehr geschätzter Komponist. Mit zahlreichen eigenen Kompositionen erlangte er in der Zeit des 19. Jahrhunderts europaweit Bekanntheit. So komponierte er nach der Niederlage Napoleons in der Schlacht von Waterloo hierüber ein „historisches Tongemälde“ sowie patriotische Gesänge. Einer dieser Gesänge war im 19. Jahrhundert die niederländische Nationalhymne. Den Geist der Epoche sowie die Musik des zu Unrecht fast in Vergessenheit geratenen Komponisten lässt das Erzählkonzert aufleben.

Das Konzert ist eine Veranstaltung des Kreiskulturamtes in Kooperation mit dem Katholischen Bildungswerk, der Stadt Leichlingen und der Internationalen Johann-Wilhelm-Wilms-Gesellschaft.