Aktuelle Zahlen : Corona: 25 Patienten liegen in einem Krankenhaus im Kreis

Rhein-Berg (RP) Im Rheinisch-Bergischen Kreis sind 112 weitere bestätigte Corona-Fälle bekannt geworden. Diese verteilen sich wie folgt auf die Kommunen: (47) in Bergisch Gladbach, (13) in Burscheid, (2) in Kürten, (4) in Leichlingen, (11) in Odenthal, (5) in Overath, (10) in Rösrath und (20) in Wermelskirchen.

Neun weitere Personen gelten als genesen. 981 Personen sind aktuell infiziert. Es befinden sich 1222 Personen in Quarantäne, das sind 109 Personen mehr als bei der letzten Meldung. 25 Personen, die an Covid-19 erkrankt sind, befinden sich aktuell in einem Krankenhaus im Kreisgebiet in stationärer Behandlung, davon (3) in intensivmedizinischer Betreuung und davon (2) an einem Beatmungsplatz.