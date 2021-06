Corona aktuell : 229.151 Geimpfte im Kreis, ein Neuinfizierter in Leichlingen

Leichlingen Bis Ende Juni schickt die kassenärztliche Vereinigung im Impfzentrum Geimpften den digitalen Impfausweis zu. In Leichlingen gibt es eine Neuinfekion.

Digitaler Impfausweis Bürger, die einen Termin im Impfzentrum in Bergisch Gladbach hatten, erhalten einen digitalen Impfnachweis in Form eines QR-Codes bis Ende Juni automatisch von der Kassenärztlichen Vereinigung per Post zugeschickt. Wer ihn schneller braucht oder beim Hausarzt geimpft wurde, soll sich an Apotheken wenden, die die Digitalisierung anbieten (https://www.mein-apothekenmanager.de).