Vorlesewettbewerb der ersten bis fünften Klassen in Leichlingen 22 Kinder bieten ihre Vorlese-Künste dar

Freudestrahlend blickt Greta Nadolski in die Augen ihrer Mutter, die voller Stolz ihr siebenjähriges Kind herzt. Die Grundschülerin von der KGS Kirchstraße hat soeben den Vorlesewettbewerb in ihrer Altersklasse gewonnen und kann ihr Glück noch gar nicht so richtig fassen – das verriet das breite Lächeln, das sie auch Minuten danach noch im Gesucht trägt. Insgesamt traten in der Aula der GGS Witzhelden 22 Leseratten aus der ersten bis vierten Klasse der vier Leichlinger Grundschulen und aus den fünften Klassen der Sekundarschule und des Gymnasiums gegeneinander an.