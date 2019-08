Revision am Landgericht : 19-Jähriger Leichlinger will Warnschuss-Arrest abwenden

Leichlingen 19-Jähriger aus Leichlingen mit langer Strafliste will nicht ins Gefängnis und zieht vor das Landgericht.

(sg) Der inzwischen 19 Jahre alte Leichlinger hat schon einmal eine Haftanstalt von innen erlebt. Als Jugendlicher machte er seine Erfahrung, als ihm ein zweiwöchiger Arrest auferlegt wurde. Wie das so war, wollte die Richterin am Kölner Landgericht jetzt wissen, als ein Urteil des Leverkusener Amtsgerichts zur Revision verhandelt wurde. „Da habe ich mich schon sehr einsam gefühlt, so ganz allein in einem Zimmer“, war die Antwort.