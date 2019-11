Am Mittwochabend : 19-jährige Motorradfahrerin bei Unfall verletzt

Am Mittwochabend

Die Polizei war in Leichlingen im Einsatz.

Leichlingen Eine 19-jährige Kawasaki-Fahrerin aus Leichlingen ist am Mittwochabend bei einem Unfall schwer verletzt worden.

Die Frau war gegen 19 Uhr auf der Straße Roßlenbruch in Richtung Förstchen unterwegs, laut Polizei musste sie aufgrund geparkter Fahrzeuge mittig auf der Straße fahren. In Höhe der Einmündung Am Beckers Busch sah sie das Auto einer 54-jährigen Leichlingerin stehen.