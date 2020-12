Neuinfektionen in der Blütenstadt im zweistelligen Bereich : 174 Leichlinger sind aktuell an Covid-19 erkrankt

Das Corona-Virus hat die Blütenstadt fest im Griff. Foto: dpa/Britta Pedersen

Leichlingen Die Blütenstadt ist nach Bergisch Gladbach in Rhein-Berg die Kommune mit den höchsten Werten. Seit Ausbruch der Pandemie gibt es in Leichlingen 619 Betroffene. Die Kreis meldet am Mittwoch 13 Neuinfektionen.

Die Corona-Zahlen im Kreis samt des Inzidenzwerts, der die Neuinfektionen innerhalb von sieben Tagen pro 100.000 Einwohnern angibt, sind weiterhin hoch, auch die der Betroffenen, die in Krankenhäusern versorgt werden müssen. 75 Covid-19 Erkrankte befinden sich aktuell in Krankenhäusern, elf davon werden intensivmedizinisch betreut, neun müssen beatmet werden.

Neuinfektionen im Kreisgebiet 57, davon 13 in Leichlingen.

Infizierte seit März 4908 (Leichlingen: 619).

Davon gelten als genesen 4088 (443)

Aktuell Erkrankte 779 (174)

Todesfälle seit März 42 (2).

Quarantäne 1930 (245)

Inzidenzwert 184,6

Dashboard zu den Corona-Fällen unter https://arcg.is/1189D

(LH)