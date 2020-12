Ein Mitarbeiter und 16 Bewohner betroffen : 17 neue Corona-Fälle im Pilgerheim Weltersbach

Im Pilgerheim Weltersbach sind am Wochenende 17 neue Corona-Fälle bekannt geworden. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leichlingen Die Seniorenheime in der Stadt kommen in Sachen Corona nicht zur Ruhe. Der Kreis meldet am Sonntag dies: Im Pilgerheim Weltersbach sind im Wohnbereich „Haus Tabea“ ein Mitarbeiter und 16 Bewohner positiv auf das Coronavirus getestet worden.

„Der betroffene Wohnbereich wurde per Allgemeinverfügung bis zum 24. Dezember in Quarantäne gesetzt“, teilt der Kreis am Sonntag mit. Außerdem sei ein Besucherstopp verfügt worden. Erst Anfang des Monats waren 26 Bewohner im „Haus Tiberias“ positiv getestet worden. Einrichtungsleiter Joachim Noß versicherte: „Wir tun wirklich alles, um hier so sicher wie möglich zu arbeiten.“

Am dritten Adventswochenende waren in der Leichlinger Senioreneinrichtung Hasensprungmühle 39 Menschen positiv getestet worden.

Die aktuellen Zahlen:

Neuinfizierte am Sonntag im Kreis 94, davon 14 in Leichlingen. Für Samstag hatte der Kreis 30 Neuinfektionen in der Blütenstadt benannt.

Infizierte seit März 4767 Corona-Fälle im Kreis, davon entfallen 595 auf die Blütenstadt.

Davon gelten als genesen 3879 im Kreis, in Leichlingen sind es 424.

Aktuell erkrankt sind im Kreis 846 Personen, davon 169 Leichlinger.

Todesfälle seit März 42 Todesfälle, zwei davon in Leichlingen.

Quarantäne 1933 Menschen in Rhein-Berg müssen das Haus oder die Wohnung hüten. In Leichlingen tun dies 214 Bürger.

Inzidenz (Neuinfektionen innerhalb der vergangenen sieben Tage pro 100.000 Einwohner) 188,2

Dashboard Die Übersicht zu den Corona-Fällen im Rheinisch-Bergischen Kreis gibt es unter https://arcg.is/1189D, die mobile Version ist abrufbar unter https://arcg.is/1X5mLy.

Bürgertelefon Das Corona-Bürgertelefon des Rheinisch-Bergischen Kreises ist von Montag bis Donnerstag von 8 bis 16 Uhr, freitags von 8 bis 15 Uhr und am Wochenende von 10 bis 14 Uhr unter der Telefonnummer 02202 131313 geschaltet.

(LH)