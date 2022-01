17 Jahre in Leichlingen : Bioladen gibt nach Anschlag aufs Haus auf

Leichlingen Bei der Sprengung des Geldautomaten am Bahnhof wurde auch das benachbarte Geschäft stark beschädigt. Es ist seitdem geschlossen. Inhaberin Marianne Berger-Velten hofft jedoch, einen Nachfolger zu finden. „Unsere treuen Kunden vermissen uns sehr“, sagt sie.

Den 1. September 2021 wird Marianne Berger-Velten nicht mehr vergessen. „Wir saßen in der Küche und waren fassungslos“, sagt die Besitzerin des Bioladens am Leichlinger Bahnhof. „Von einem Tag auf den anderen war keine Arbeit mehr für uns da. Und für mich war ein irrwitziger Schaden entstanden.“ Am frühen Morgen hatten Unbekannte den Geldautomaten gleich nebenan gesprengt und damit nicht nur die Filiale der Kreissparkasse verwüstet, sondern auch den Bioladen schwer beschädigt. So schwer, dass sich die 65-Jährige nun zur Geschäftsaufgabe entschlossen hat. Per Aushang bedankt sie sich mit ihrem Team für die jahrelange Treue ihrer Kunden.