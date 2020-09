Corona aktuell : 15 Solinger stecken sich bei Familienfeier in Leichlingen an

Proben für Corona-Tests werden für die weitere Untersuchung vorbereitet. Foto: dpa/Hendrik Schmidt

Leichlingen/Solingen Während es in der Blütenstadt am Dienstag und Mittwoch keine neuen Corona-Fälle gab, verzeichnet Solingen gleich 19 Neuinfizierte. 15 von ihnen sollen sich nach Auskunft der Solinger Stadtverwaltung bei einer Familienfeier in Leichlingen angesteckt haben.

Im Umfeld der Familie werde nun recherchiert, ob es weitere Fälle gebe, sagte eine Solinger Pressesprecherin auf Anfrage unserer Redaktion.

Im Rheinisch-Bergischen Kreis sind am Mittwoch vier neue Fälle bekannt geworden: jeweils zwei in Bergisch Gladbach und Wermelskirchen. 35 Personen sind aktuell infiziert, einer davon in Leichlingen. Es befinden sich 239 Personen (9 in Leichlingen) in Quarantäne.

Insgesamt gibt es nun 658 Fälle im Kreisgebiet (Leichlingen: 48). 601 gelten als genesen (Leichlingen: 47). 22 Menschen starben durch Covid-19, in der Blütenstadt niemand.

(sug/uwv)