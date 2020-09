Täter fragte noch nach Zigaretten : 14-Jähriger vertreibt Einbrecher vom Balkon

Leichlingen Der Täter hatte versucht, über den Balkon in die Wohnung des Mehrfamilienhauses einzusteigen. Dazu schob er einen länglichen Gegenstand durch das gekippte Fenster. Bevor er floh, hielt er sich noch eine kurze Zeit auf dem Balkon auf.

Der 14-jährige Sohn der Mieter einer Wohnung in Hochparterre in der Straße „Am Büscherhof“ war in der Nacht wach geworden, weil er auf seinem Balkon merkwürdige Geräusche wahrgenommen hatte. Dort sah er dann einen Mann an seinem Fenster stehen, der dabei war, einen länglichen Gegenstand durch das auf Kipp stehende Fenster zu schieben, um es komplett öffnen zu können und sich so Zugang zu der Wohnung zu verschaffen.