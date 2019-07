Langenfeld : Ein Jahr Zwar-Gruppe Wiescheid-Solingen

Ein Prosit auf das Netzwek „Zwischen Arbeit und Ruhestand“: Aktive feiern das erste Jahr in Langenfeld-Wiescheid. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld „Es ist unglaublich, was Sie gemeinsam in nur einem Jahr auf die Beine gestellt haben“, staunt die erste Beigeordnete Marion Prell. Sie ist beeindruckt vom Engagement der Zwar-Gruppe in Wiescheid.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken