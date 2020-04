Kreis meldet : Zwei weitere Corona-Tote – in Hilden und Mettmann

Kreis Mettmann Im Kreis Mettmann gibt es jetzt laut Gesundheitsamt 437 Erkrankte und 131 Verdachtsfälle.

(gut) Am Karfreitagnachmittag hat der Kreis Mettmann zwei weitere Corona-Todesfälle vermeldet: Ein Erkrankter aus Hilden und einer aus Mettmann haben die Infektion nicht überlebt. Damit zählt der Kreis Mettmann bis jetzt insgesamt 24 Corona-Tote. Darüber hinaus meldet das Kreisgesundheitsamt für den Freitag 437 Erkrankte und 131 Verdachtsfälle. Erkrankte gibt es in Erkrath 27, in Haan 9, in Heiligenhaus 16, in Hilden 48, in Langenfeld 67, in Mettmann 57, in Monheim 33, in Ratingen 85, in Velbert 62 und in Wülfrath 33. Die positive Nachricht: Inzwischen sind 344 Personen als genesen aus der Überwachung entlassen. Nach wie vor gilt laut Gesundheitsamt, „dass davon ausgegangen werden muss, dass die Zahl der Erkrankungs- und Verdachtsfälle nicht den tatsächlichen Sachstand widerspiegelt, da zum Einen laufend neue Fälle gemeldet werden und zum Anderen mit hoher Wahrscheinlichkeit zahlreiche unentdeckte Infizierte und eine entsprechende Zahl von Verdachtsfällen eine schwer zu schätzende Dunkelziffer bilden“. Für die Feiertage macht der Kreis darauf aufmerksam, dass die Corona-Praxen und Probeentnahmestellen über Ostern geschlossen sind. Der ärztliche Bereitschaftsdienst ist unter der Rufnummer 116 117 erreichbar. Das Infotelefon des Kreises ist von Karfreitag bis Ostermontag täglich von 10 bis 14 Uhr besetzt.