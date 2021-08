An Autobahnauffahrt in Langenfeld/Monheim : Zwei Verletzte bei Auffahrunfall

An Autobahnauffahrt in Langenfeld/Monheim

Langenfeld/Monheim 57-Jährige übersieht Rotlicht von Baustellenampel.

(gut) Vor der Baustellenampel auf der Knipprather Straße/Autobahnauffahrt A 59 ist es am Samstag zu einem Auffahrunfall mit zwei Verletzten gekommen. Ein 51-Jähriger Monheimer, mit seinem Mitsubishi in Richtung Langenfeld unterwegs, hatte gegen 11.35 Uhr wegen Rotlichts gehalten. Die VW-Fahrerin hinter ihm, eine 57-Jährige aus Dortmund, fuhr auf. Beide mussten ins Krankenhaus. Während der Monheimer nach ambulanter Behandlung wieder entlassen wurde, war die Dortmunderin so schwer verletzt, dass sie stationär verblieb. Die VW musste abgeschleppt werden. Geschätzter Gesamtschaden laut Polizei: etwa 16.000 Euro.